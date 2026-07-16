Черногория с 1 октября может отменить безвизовый режим для россиян

Издание отмечает, что приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г. В рамках этого процесса Черногория также планирует постепенно ввести визовый режим для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна и ряда других стран. До декабря текущего года страна должна приступить к сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.