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Черногория с 1 октября может отменить безвизовый режим для россиян

Сейчас граждане РФ могут находиться в стране до 30 дней без визы
Ведомости

Черногория с 1 октября может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии в рамках консолидации своей визовой политики с требованиями Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило черногорское издание Dan.

Сейчас граждане РФ и Белоруссии в соответствии с международными соглашениями о взаимных поездках могут находиться в стране до 30 дней без визы.

Издание отмечает, что приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г. В рамках этого процесса Черногория также планирует постепенно ввести визовый режим для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна и ряда других стран. До декабря текущего года страна должна приступить к сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.

По информации Dan, власти также намерены привлечь международную компанию VFS Global для приема заявлений на визы и сбора биометрических данных.

9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что в Сербии продолжит действовать безвизовый режим для граждан России. В мае официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 г.

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