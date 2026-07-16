Черногория с 1 октября может отменить безвизовый режим для россиян

Черногория с 1 октября может отменить безвизовый режим для россиянСейчас граждане РФ могут находиться в стране до 30 дней без визы
Черногория с 1 октября может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии в рамках консолидации своей визовой политики с требованиями Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило черногорское издание Dan.
Сейчас граждане РФ и Белоруссии в соответствии с международными соглашениями о взаимных поездках могут находиться в стране до 30 дней без визы.
Издание отмечает, что приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г. В рамках этого процесса Черногория также планирует постепенно ввести визовый режим для граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Бахрейна и ряда других стран. До декабря текущего года страна должна приступить к сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.
По информации Dan, власти также намерены привлечь международную компанию VFS Global для приема заявлений на визы и сбора биометрических данных.