МИД КНР: безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до конца 2027 года

Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 г., заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Решение было принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между странами. Граждане России могут въезжать в Китай с загранпаспортом для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы, сказал министр.

С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ. Он должен был действовать один год.

6 апреля в МИД РФ сообщили, что Китай готов продлить безвизовый режим для россиян на год. Тогда сообщалось, что Пекин уже уведомил об этом Москву.

19 мая начался официальный визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Центральная программа визита проходит 20 мая. По итогам переговоров лидеров в узком и расширенном составах подписано около 40 документов.

