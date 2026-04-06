Китай решил продлить безвиз для россиян на один год
Китай готов продлить безвизовый режим для россиян на год. Пекин уже уведомил об этом Москву, пишут «Известия» со ссылкой на МИД РФ.
При продлении безвизовый режим будет действовать до середины сентября 2027 г.
«Совместно с ними [китайскими партнерами] прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», – уточнили в МИДе.
Безвизовый режим с Китаем сейчас действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 г. Любой россиянин может поехать в КНР на 30 дней с одним лишь загранпаспортом. В ответ Москва ввела для Пекина безвизовый режим с 1 декабря 2025 г.
5 апреля посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем желательно сделать бессрочным. По его словам, это приносит пользу народам обеих стран.