Китай решил продлить безвиз для россиян на один год

Безвизовый режим с Китаем сейчас действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 г. Любой россиянин может поехать в КНР на 30 дней с одним лишь загранпаспортом. В ответ Москва ввела для Пекина безвизовый режим с 1 декабря 2025 г.