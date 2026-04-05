Посол Китая выступил за постоянный безвизовый режим с Россией

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 г. подписал указ о временном порядке пересечения границы для граждан КНР. Согласно документу, безвизовый режим между Россией и Китаем будет действовать до 14 сентября 2026 г. С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней.