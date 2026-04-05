Посол Китая выступил за постоянный безвизовый режим с Россией
Безвизовый режим между Россией и Китаем желательно сделать бессрочным, поскольку это приносит пользу народам обеих стран. Об этом ТАСС заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Он обратил внимание на то, что безвизовый режим предоставил обеим странам «очень много удобных условий». На вопрос о сроке продления безвизового режима Ханьхуэй ответил: «Я надеюсь, что навсегда».
Президент России Владимир Путин в декабре 2025 г. подписал указ о временном порядке пересечения границы для граждан КНР. Согласно документу, безвизовый режим между Россией и Китаем будет действовать до 14 сентября 2026 г. С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней.
В 2025 г. визы отменили с Саудовской Аравией и Оманом. Россия прорабатывает вопрос по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом.