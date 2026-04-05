Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Китая выступил за постоянный безвизовый режим с Россией

Ведомости

Безвизовый режим между Россией и Китаем желательно сделать бессрочным, поскольку это приносит пользу народам обеих стран. Об этом ТАСС заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он обратил внимание на то, что безвизовый режим предоставил обеим странам «очень много удобных условий». На вопрос о сроке продления безвизового режима Ханьхуэй ответил: «Я надеюсь, что навсегда».

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 г. подписал указ о временном порядке пересечения границы для граждан КНР. Согласно документу, безвизовый режим между Россией и Китаем будет действовать до 14 сентября 2026 г. С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней.

В 2025 г. визы отменили с Саудовской Аравией и Оманом. Россия прорабатывает вопрос по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь