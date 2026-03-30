РФ работает с Вьетнамом и Индией над безвизовым режимом для групп туристов

1 декабря 2025 г. на деловом форуме в Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в течение года. В феврале посол РФ в королевстве Сергей Козлов сообщил в интервью телеканалу РБК, что безвизовый режим начнет действовать в ближайшие месяцы. На апрель 2026 г. в Эр-Рияде было запланировано мероприятие для ключевых игроков российского туристического рынка, которое проводит международная инвестиционно-консалтинговая компания Tetrees совместно с Российским союзом туриндустрии (РСТ).