Политика

РФ работает с Вьетнамом и Индией над безвизовым режимом для групп туристов

Ведомости

Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минэкономразвития.

В ведомстве напомнили, что в 2025 г. были отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом. В перспективе рассматривается безвизовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.

1 декабря 2025 г. на деловом форуме в Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в течение года. В феврале посол РФ в королевстве Сергей Козлов сообщил в интервью телеканалу РБК, что безвизовый режим начнет действовать в ближайшие месяцы. На апрель 2026 г. в Эр-Рияде было запланировано мероприятие для ключевых игроков российского туристического рынка, которое проводит международная инвестиционно-консалтинговая компания Tetrees совместно с Российским союзом туриндустрии (РСТ).

