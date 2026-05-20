Что обсуждают Путин и Си на российско-китайских переговорах

Что обсуждают Путин и Си на российско-китайских переговорахПрезидент России приехал в Китай с официальным визитом
В Доме народных собраний в Пекине 20 мая проходят российско-китайские переговоры. Им предшествовала официальная церемония приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая состоялась на площади перед Домом народных собраний.
Кортеж Владимира Путина в 11:05 по местному времени (6:05 мск) прибыл на площадь, где его ожидал Си Цзиньпин. После краткого приветствия лидеры двух стран поздоровались с членами двух делегаций – российская примерно в три раза превосходила по численности китайскую. Затем главы государств выслушали гимны двух стран – российский прозвучал под пушечную канонаду. После этого главы государств прошли вдоль военного караула и детей, которые приветствовали их на площади. Дети кричали на китайском языке Владимиру Путину: «Добро пожаловать». Оркестр играл «Подмосковные вечера». Затем главы государств посмотрели проход почетного караула и военного оркестра.
Переговоры в Доме народных собраний начались с узкого формата. «Господин президент Путин, мой давний друг, приветствую вас в Китае с официальным визитом, – начал Си. – На протяжении долгих лет мы с вами поддерживаем тесные связи, вместе определяем вектор укрепленного и плодотворного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху». Отношения между странами выстраиваются на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, отметил лидер КНР – а это вносит в хаотичный мир стабильность и предсказуемость. Он напомнил, что в 2026 г. исполняется 30 лет установлению партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. Это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного углубления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвлённого сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности международный обстановки», – сказал Си. По его словам, сейчас в хаотичном международной ситуации «наблюдается разгул односторонности и гегемонии», но стремление к миру и сотрудничеству остается желанием народов. Он подчеркнул, что Китай и Россия как постоянные члены ООН должны добиться национального возрождения и построить более справедливую и разумную систему глобального управления.
Путин начал свою речь с китайской поговорки – «не виделись день, а как будто минуло три осени». «Мы действительно очень рады вас видеть. Мы сверяем постоянно часы и лично, и через наших помощников. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – сказал президент России. Он также сказал о 25-летии договора о добрососедстве между странами. По словам Путина, отношения между Россией и Китаем вышли на «беспрецедентно высокий уровень». «Неслучайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций», – подчеркнул он.
Путин сказал, что на переговорах в узком составе состоится обсуждение экономических тем. Торговый оборот между Россией и Китаем за 25 лет вырос более чем в 30 раз, уже несколько лет он превышает $200 млрд – и это с учетом неблагоприятных внешних факторов, напомнил Путин. По его словам, локомотивом взаимодействия является сотрудничество в сфере энергетики: «На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надёжного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов». Путин отметил, что в числе приоритетов – совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, высоких технологиях.
Особо он подчеркнул сферу туризма и установление безвизового режима между странами в 2025 г., добавив, что эта практика будет продолжена.
Взаимодействие России и Китая во внешней политике Путин, как и Си, назвал одним из главных стабилизирующих факторов в мире. В процессе формирования полицентричного мира Россия и Китай отстаивают культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, считает президент. В завершении протокольной части выступления Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в 2027 г. в Россию.
С российской стороны в переговорах в узком составе участвовали глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, на переговорах присутствовали глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра обороны Василий Осьмаков, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, глава Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко.
После беседы в узком составе пройдут переговоры в расширенном формате. Затем Путин и Си примут участие в церемонии подписания документов и выступят с заявлением для СМИ. После этого Путин в резиденции Дяоюйтай встретится с инженером Пэн Паем – его президент видел еще ребенком в свой первый госвизит в Китай. Пэн Пай закончил МАДИ, теперь работает инженером в Китае. Затем Путин вернется в Дом народных собраний, где побеседует с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Потом Путин и Си примут участие в открытии фотовыставки, посвященной взаимоотношениям России и Китая, и в торжественном приеме. Завершится официальный визит, уже по традиции, разговором Путина и Си за чаем – в Доме народных собраний.