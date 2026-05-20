Что обсуждают Путин и Си на российско-китайских переговорах

Путин начал свою речь с китайской поговорки – «не виделись день, а как будто минуло три осени». «Мы действительно очень рады вас видеть. Мы сверяем постоянно часы и лично, и через наших помощников. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – сказал президент России. Он также сказал о 25-летии договора о добрососедстве между странами. По словам Путина, отношения между Россией и Китаем вышли на «беспрецедентно высокий уровень». «Неслучайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций», – подчеркнул он.