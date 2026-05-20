РФ рассматривает совместные проекты с инвесторами США в рамках партнерства с КНР

По его словам, 21 мая РФПИ объявит о трех новых соглашениях с Китаем. Одно из них связано с сотрудничеством в сфере производства и запуска спутников, второе – с совместными инвестициями со странами Шанхайской организации сотрудничества. Третье соглашение коснется сферы инфраструктуры – речь о сотрудничестве с ведущей архитектурной компанией Китая, «которая будет помогать реализовывать очень сложные, комплексные российско-китайские инфраструктурные проекты», отметил Дмитриев.