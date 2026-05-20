RTKM53,02-0,09%CNY Бирж.00%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,20%RGBITR782,23+0,03%
Политика

РФ рассматривает совместные проекты с инвесторами США в рамках партнерства с КНР

Москва рассматривает возможность совместных проектов с американскими инвесторами в рамках партнерства с Китаем. Об этом прессе заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводятся в Telegram-канале «Вести».

«Мы считаем, что, действительно, в рамках партнерства с Китаем, в том числе ряд проектов, могут быть также с американскими инвесторами», – сказал Дмитриев.

По его словам, 21 мая РФПИ объявит о трех новых соглашениях с Китаем. Одно из них связано с сотрудничеством в сфере производства и запуска спутников, второе – с совместными инвестициями со странами Шанхайской организации сотрудничества. Третье соглашение коснется сферы инфраструктуры – речь о сотрудничестве с ведущей архитектурной компанией Китая, «которая будет помогать реализовывать очень сложные, комплексные российско-китайские инфраструктурные проекты», отметил Дмитриев.

Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом. В Доме народных собраний начались переговоры в узком формате. В российскую делегацию включены вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. По итогам встреч планируется подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров.

