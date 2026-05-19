Ван И встретил Путина в Китае
Глава министерства иностранных дел Китая Ван И встретил президента РФ Владимира Путина по его прилете в Китай у трапа самолета. Президент поздно вечером прибыл с официальным визитом в Китай. Самолет президента приземлился в 23:20 (18:20 мск) по местному времени в пекинском аэропорту «Шоуду».
20 мая пройдет основная программа визита Путина в КНР. Утром на площади Тяньаньмэнь пройдет встреча лидеров, символизирующая начало нового этапа отношений. В Доме народных собраний пройдут переговоры в узком и расширенном форматах.
Российская делегация включает вице-премьеров, министров, губернаторов и представителей бизнеса. По итогам планируется подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров. Визит завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.