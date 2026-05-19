Ван И встретил Путина в Китае

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И встретил президента РФ Владимира Путина по его прилете в Китай у трапа самолета. Президент поздно вечером прибыл с официальным визитом в Китай. Самолет президента приземлился в 23:20 (18:20 мск) по местному времени в пекинском аэропорту «Шоуду».