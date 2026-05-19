Владимир Путин прибыл в Китай

После этого Путин вернется в резиденцию Дяоюйтай, где встретится с инженером Пэн Паем – его президент видел еще ребенком в свой первый госвизит в Китай. Пэн Пай закончил МАДИ, теперь работает инженером в Китае. В 2025 г. он записал видеообращение, в котором рассказал о своем желании вновь встретиться с Путиным. После этой встречи Путин вернется в Дом народных собраний, где побеседует с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Затем Путин и Си примут участие в открытии фотовыставки, посвященной взаимоотношениям России и Китая, и в торжественном приеме.