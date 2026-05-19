Владимир Путин прибыл в Китай

Владимир Путин прибыл в КитайРоссийско-китайские переговоры пройдут 20 мая
Владимир Путин 19 мая поздно вечером прибыл с официальным визитом в Китай. Самолет президента приземлился в 23.20 (18.20 мск) по местному времени в пекинском аэропорту «Шоуду». В аэропорту президента России будет встречать министр иностранных дел КНР Ван И. После этого Путин направится в резиденцию Дяоюйтай.
Основная программа визита намечена на 20 мая. Утром состоится церемония официальной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут российско-китайские переговоры – сначала в узком, затем в расширенном составе. В российской делегации пятеро вице-премьеров, восемь министров, губернаторы, представители администрации президента, банков, крупного бизнеса. После переговоров состоится подписание около 40 документов, кроме того Путин и Си выступят с заявлением для СМИ. Позже лидеры России и Китая примут участие в открытии перекрестных годов образования.
После этого Путин вернется в резиденцию Дяоюйтай, где встретится с инженером Пэн Паем – его президент видел еще ребенком в свой первый госвизит в Китай. Пэн Пай закончил МАДИ, теперь работает инженером в Китае. В 2025 г. он записал видеообращение, в котором рассказал о своем желании вновь встретиться с Путиным. После этой встречи Путин вернется в Дом народных собраний, где побеседует с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Затем Путин и Си примут участие в открытии фотовыставки, посвященной взаимоотношениям России и Китая, и в торжественном приеме.
Завершится официальный визит, уже по традиции, разговором Путина и Си за чаем – в Доме народных собраний. С каждой стороны в этом разговоре будут участвовать по четыре человека. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в ходе таких встреч обсуждаются самые чувствительные вопросы двусторонней и международной повестки. «Мы и, как я надеюсь, китайские друзья заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше», – говорил Ушаков журналистам.
Перед поездкой в Пекин Путин записал обращение, в котором сказал, что дружеские контакты России и Китая помогают намечать и воплощать в жизнь самые смелые планы, что страны готовы оказывать поддержку друг другу по ключевым вопросам. Также Путин напомнил о взаимодействии между Россией и Китаем в политике, экономике, оборонной сфере, подчеркнул важность безвизового режима.
В феврале 2026 г. Путин и Си общались по видеоконференцсвязи. После этого разговора были согласованы даты визита президента России в Китай. До этого Путин был в Китае в конце августа – начале сентября 2025 г. на саммите ШОС и торжественных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.
Китай сейчас занимает первое место среди внешнеторговых партнеров России, а Россия – пятое среди торговых контрагентов КНР (после США, Японии, Южной Кореи, Вьетнама). Рекордным торговый оборот между Россией и Китаем был в 2024 г. – тогда он составил $244,9 млрд. В прошлом году товарооборот был около $240 млрд.
На прошлой неделе с государственным визитом в Китае был Дональд Трамп. Это первый госвизит американского президента в Китай за девять лет. Среди основных тем их повестки были торговля, Тайвань и ситуация в Иране. Помощник российского президента Ушаков отмечал, что никакой увязки между визитами Трампа и Путина в Китай нет – даты поездки президента России были согласованы в феврале, а визит Трампа в КНР был перенесен с марта на май из-за конфликта США с Ираном.