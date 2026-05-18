Зачем Владимир Путин едет в Китай вслед за Дональдом Трампом

Зачем Владимир Путин едет в Китай вслед за Дональдом ТрампомНа первый план выходят договоренности по энергетике и логистике
Первую зарубежную поездку в 2026 г. президент России Владимир Путин совершит 19–20 мая в Пекин – он посетит с официальным визитом Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина. Как сообщил журналистам на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор зафиксировал, что страны поддерживают политику друг друга «в вопросах, касающихся защиты государственного единства и территориальной целостности». Правда, Пекин публично не признает принадлежность Крыма и новых территорий России.
По словам Ушакова, в аэропорту президента России встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После этого Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей «Дяоюйтай». Визит начнется с церемонии встречи Путина и Си на площади Тяньаньмэнь. После церемонии приветствия в Доме народных собраний начнется встреча Путина и Си в узком составе. На ней планируется обсудить «наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений». С российской стороны будут участвовать пять вице-премьеров, министры, представители администрации президентов и крупного бизнеса, рассказал Ушаков.
После переговоров в узком составе состоятся переговоры в расширенном – с участием 39 человек. Вице-премьеры, возглавляющие соответствующие комиссии, доложат об итогах работы. Затем состоится церемония подписания документов. Всего будет подписано около 40 документов, причем 21 документ будет подписан в присутствии глав государств. На вопрос о том, будут ли подписаны какие-либо документы по проекту «Сила Сибири – 2», Ушаков сказал, что тема будет подробно обсуждаться на переговорах. После подписания документов Путин и Си сделают заявление для СМИ.
А 17 мая Си и Путин направили обращение к участникам открывшейся в Харбине большой российско-китайской выставки «Экспо». «Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей – дроны и роботы, то немного расстроился», – сказал вице-премьер Юрий Трутнев журналистам на ее полях (цитата по «РИА Новости»). Но потом он «все-таки убедился в том, что выставка достаточно сбалансированная»: в частности, на стендах российских регионов и компаний «есть и наша техника, наши вертолеты, наши технологические достижения». А после заседания межправкомиссии по сотрудничеству и развитию российского Дальнего Востока и северо-востока КНР Трутнев сказал, что «российским компаниям предложено рассмотреть возможность строительства на китайских верфях контейнерных судов».
Что было раньше
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле внимательно следили за визитом Трампа через СМИ, «а из первых рук, мы надеемся, получим информацию [о контактах КНР и США], когда будем в Китае». Ван И по итогам визита Трампа заявил, что «Китай и США надеются на скорейшее прекращение военных действий [на Украине]». Он добавил, что Пекин и Вашингтон «каждый по-своему проделали большую работу по примирению сторон и оказанию содействия переговорам».
В 2026 г. российский лидер планирует посетить КНР дважды: второй раз – осенью ради саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Во-первых, Путин и Си сейчас будут обсуждать политическое взаимодействие, включая конфликт США и Израиля с Ираном, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Россия и Китай в этом плане могут быть заинтересованы в развитии новых инфраструктурных путей, так как Пекин понес весомый ущерб из-за закрытия Ормузского пролива. Во-вторых, снова будет обсуждаться энергосотрудничество и проект «Сила Сибири – 2», уверен Маслов. Наконец, с наступлением годов образования России и Китая будут подписаны договоры по созданию новых образовательных программ. Также на повестке дня сотрудничество по космосу и цифровым технологиям.
Деловые вопросы
Договор 2001 г. между Россией и Китаем содержательно не меняется, подчеркивает Маслов, так как он устраивает стороны, а, например, создавать военный союз страны не планируют. Что же касается украинского конфликта, то эта тема тоже гарантированно будет в повестке переговоров лидеров России и КНР, говорит Маслов: Пекин свою позицию относительно его разрешения путем именно переговоров не поменял, а Москва выражает свою готовность к этому. При этом и Китай, и США сходятся в том, что военные действия на Украине должны завершиться в 2026 г., отмечает эксперт. По Украине КНР хоть и продолжает говорить о том, что хочет скорейшего окончания этого конфликта, но на деле за последний год активность Пекина на этом направлении сильно снизилась, подчеркивает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
То, что визиты президентов США и России в КНР идут друг за другом, – совпадение, ведь решение о сроках визита Трампа было принято только в марте на фоне затянувшейся войны с Ираном, продолжает Кашин. В целом ожидается обычный российско-китайский саммит, где будут обсуждаться различные аспекты двусторонних отношений с поправкой на происходящие в мире события, говорит эксперт. Что же касается пункта договора о поддержке территориальной целостности друг друга, то исключением здесь можно считать не только позицию КНР по вошедшим в состав России после 2014 г. территориям, но и, например, то, что Москва не признает притязания КНР на участке границы с Индией (плато Аксайчин), а также не занимает четкой позиции в споре Китая с Японией по острову Сенкаку и с рядом стран в Южно-Китайском море.
По словам Кашина, столпом отношений России с Китаем можно назвать энергетику, а затем идут сельское хозяйство, химпром и металлургия и это, в принципе, характерно в целом для структуры российского экспорта. И совершенно точно события в Персидском заливе повлияли на китайское планирование в сфере энергетики (продвижение по «Силе Сибири – 2», пусть там и идет серьезный торг по ценам) и логистики: КНР сейчас очень заинтересована в проектах с использованием Северного морского пути и сухопутного транзита через Россию.