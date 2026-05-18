Зачем Владимир Путин едет в Китай вслед за Дональдом Трампом

Что было раньше

Предыдущий раз Путин ездил в Китай в конце августа – начале сентября 2025 г., совместив участие в саммите ШОС с последующим участием в параде по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны. Главным событием для отношений стран тогда стало заключение «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» (переговоры о чем тянулись с конца 2000-х гг.). Одновременно МИД Китая объявил об отмене на год визовых требований для россиян при поездках до 30 дней, в декабре Москва ответила симметрично. И это привело к росту турпотока: например, еще в IV квартале 2025 г. россияне совершили 745 800 поездок в Китай, что стало рекордом (почти на 40% больше в годовом выражении). А в Россию из КНР показатели выросли на 44,4% г/г в I квартале 2026 г. (154 2100 поездок). А вот товарооборот России и Китая в 2025 г. сократился по сравнению с 2024 г. на 6,9% до $228,1 млрд, сообщало ГТУ КНР.