GMKN129,24+1,02%CNY Бирж.10,613-0,91%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Политика

Песков заявил о серьезных ожиданиях от визита Путина в Китай

Ведомости

У российской стороны серьезные ожидания от визита президента России Владимира Путина в Пекин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия мы активно развиваем наш диалог в области образования», – сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, очередной контакт глав двух государств способствует новому дополнительному созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений.

Представитель Кремля добавил, что более детально о поездке расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

16 мая Кремль сообщил, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Поездка назначена на 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, дальнейшее углубление стратегического партнерства, а также ключевые международные и региональные вопросы.

