Песков заявил о серьезных ожиданиях от визита Путина в Китай
У российской стороны серьезные ожидания от визита президента России Владимира Путина в Пекин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия мы активно развиваем наш диалог в области образования», – сказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, очередной контакт глав двух государств способствует новому дополнительному созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений.
Представитель Кремля добавил, что более детально о поездке расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.
16 мая Кремль сообщил, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Поездка назначена на 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, дальнейшее углубление стратегического партнерства, а также ключевые международные и региональные вопросы.