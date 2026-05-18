Песков заявил о серьезных ожиданиях от визита Путина в Китай

16 мая Кремль сообщил, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Поездка назначена на 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, дальнейшее углубление стратегического партнерства, а также ключевые международные и региональные вопросы.