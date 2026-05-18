Что Владимир Путин будет делать в Китае

На вопрос о том, будут ли подписаны какие-либо документы по проекту «Сила Сибири – 2», Ушаков сказал, что тема подробно будет обсуждаться на переговорах. Он также не стал говорить о том, какие документы в сфере энергетического сотрудничества могут быть подписаны в целом: «Эта тема, я считаю, будет весьма подробно обсуждаться между лидерами с участием непосредственных представителей, которые задействованы во всех этих проектах». Путин 9 мая говорил журналистам, что, «в принципе, мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере, серьезный». «Просто не буду забегать вперед по этим вопросам, я вижу, мне докладывали мои коллеги: практически все основные вопросы согласованы. Если удастся их доработать и поставить точку во время визита, я буду очень рад», – отмечал он.