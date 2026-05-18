Что Владимир Путин будет делать в Китае

Что Владимир Путин будет делать в КитаеПрезидент России посетит КНР с официальным визитом с 19 по 20 мая
В ходе официального визита Владимира Путина в Китай 19–20 мая планируется подписание около 40 документов между странами. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Правда, он не стал говорить, планируется ли подписание каких-либо документов по проекту «Сила Сибири – 2». Ушаков напомнил, что визит Путина состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Программа визита
Путин приедет в Пекин вечером 19 мая. Президента России в аэропорту встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После этого Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай. Утром в 11:00 (6:00 мск) официальный визит начнется с церемонии встречи Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. После церемонии приветствия в Доме народных собраний начнется встреча лидеров двух стран в узком составе. На ней планируется обсудить «наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений». С российской стороны в переговорах будут участвовать пятеро вице-премьеров, несколько министров, представители администрации президента и крупного бизнеса.
Затем пройдут переговоры в расширенном составе – с российской стороны в них будут участвовать 39 человек. Вице-премьеры, возглавляющие соответствующие комиссии, доложат об итогах работы – это российско-китайская комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств (Дмитрий Чернышенко), межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству (Денис Мантуров), комиссия по энергетическому сотрудничеству (Александр Новак), комиссия по гуманитарному сотрудничеству (Татьяна Голикова) и комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР (Юрий Трутнев). После выступления пяти вице-премьеров планируются выступления по внешней политике министров иностранных дела Сергея Лаврова и Ван И.
Затем состоится церемония подписания документов – всего будет подписано около 40 документов. Главы государств подпишут Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. По словам Ушакова, это программный документ на 47 страницах, где определены пути развития комплекса двусторонних связей между Россией и Китаем, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах. Кроме того, лидеры примут Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, которые касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной, кинематографической областях, в сфере атомной энергетики.
На вопрос о том, будут ли подписаны какие-либо документы по проекту «Сила Сибири – 2», Ушаков сказал, что тема подробно будет обсуждаться на переговорах. Он также не стал говорить о том, какие документы в сфере энергетического сотрудничества могут быть подписаны в целом: «Эта тема, я считаю, будет весьма подробно обсуждаться между лидерами с участием непосредственных представителей, которые задействованы во всех этих проектах». Путин 9 мая говорил журналистам, что, «в принципе, мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере, серьезный». «Просто не буду забегать вперед по этим вопросам, я вижу, мне докладывали мои коллеги: практически все основные вопросы согласованы. Если удастся их доработать и поставить точку во время визита, я буду очень рад», – отмечал он.
После подписания документов Путин и Си сделают заявление для СМИ. Затем состоится церемония открытия перекрестных Годов образования. После этого в программе будет небольшой перерыв, в ходе которого Путин встретится в госрезиденции с китайским инженером Пэн Паем. По словам Ушакова, Путин видел его еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в Китай в 2000 г. «Впоследствии этот паренек, естественно, вырос, получил университетское образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных компаний Китайской Народной Республики. Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча. Как раз у нас есть время для ее проведения», – сказал Ушаков. Затем Путин встретится с президентом Госсовета Китая Ли Цяном, будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества. Вечером пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Перед приемом Путин и Си осмотрят фотовыставку, посвященную истории отношений между двумя странами.
Завершится рабочая программа традиционной беседой Путина и Си за чаем. С обеих сторон на встрече будет по четыре человека. «Встреча будет сосредоточена на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня», – сказал Ушаков.
Взаимодействие между Россией и Китаем
Это будет не единственная встреча Путина и Си в этом году, сказал Ушаков. Они также увидятся на саммите ШОС в Киргизии 31 августа – 1 сентября, затем будет двусторонний контакт на саммите БРИКС в Индии 12–13 сентября и на саммите АТЭС в Китае 18–19 ноября.
Отношения между Россией и Китаем в настоящее время активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня, они носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сказал Ушаков. По его словам, отношения между двумя странами служат «образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями». Особо он отметил, что внешнеполитические позиции двух стран во многом совпадают, а по некоторым темам – подходы идентичные. «Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания. И Россия, и Китай привержены независимой самостоятельной внешней политике», – заявил помощник президента. По его словам, такая связка особенно востребована в нынешней международной ситуации, поскольку она носит стабилизирующий характер, – Россия и Китай наращивают координацию в ООН, БРИКС, G20, ШОС.
Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами, торговый оборот между странами в 2025 г. достиг $240 млрд, расширилась его структура – в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, сказал Ушаков. По его мнению, росту торговли способствовали и шаги по переводу расчетов на национальную валюту. Основа экономического сотрудничества – партнерство в сфере энергетики, отметил он. По словам Ушакова, на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия «сохраняет за собой роль надежного поставщика, а Китай – ответственного потребителя энергоресурсов». За I квартал 2026 г. российские нефтяные поставки китайским потребителям выросли на 35% до 31 млн т. Россия также является одним из крупнейших экспортеров в Китай природного газа и угля.
Ушаков также отметил важность гуманитарного сотрудничества. В частности, растут встречные туристические потоки, в том числе за счет того, что с прошлого года введен безвизовый режим между Россией и Китаем по инициативе китайской стороны. В 2026 г. в Китае побывали более 2 млн россиян, и более 1 млн китайских граждан приезжали в Россию. Также он напомнил, что страны сотрудничают в сфере спорта – в Калининграде сейчас открылись X российско-китайские Летние игры. «Мы уверены, что результаты визита послужат дальнейшему укреплению всего комплекса многоплановых отношений между нашими странами», – сказал он.
Ушаков особо подчеркнул, что увязки по датам между визитами президента США Дональда Трампа и Путина в Китай нет. По его словам, 4 февраля Путин и Си поговорили по видеосвязи, тогда же через несколько дней и была согласована дата визита. Что касается США, то визит Трампа изначально планировался на конец марта – начало апреля, но потом «из-за иранской эпопеи» он был перенесен на 13–15 мая, таким образом, его визит оказался сразу перед поездкой лидера России.