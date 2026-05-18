Песков: в ходе визита в КНР будут затронуты вопросы экономической повестки
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящего визита российского лидера в Китай обсудят вопросы двусторонней экономической повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших государственных отношений, естественно, будут затрагиваться, как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом», – сообщил представитель Кремля.
До этого сообщалось, что Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Ожидается, что стороны обсудят развитие стратегического партнерства, состояние двусторонних отношений, а также международную и региональную повестку.
Песков также сообщил, что вместе с президентом в Китай отправятся профильные вице-премьеры, министры и руководители российских государственных и частных компаний, работающих на китайском рынке. Отвечая на вопрос о численности российской делегации по сравнению с американской, сопровождавшей президента США Дональда Трампа в КНР, представитель Кремля заявил, что Москва не соревнуется с другими странами по составу делегаций.