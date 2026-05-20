Путин начал встречу с Си Цзиньпином в Пекине

Путин начал встречу с Си Цзиньпином в ПекинеВ Доме народных собраний пройдут переговоры в узком и расширенном форматах
Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Для встречи российского лидера на площади Тяньаньмэнь разместили государственные флаги. Путина встретил лично Си Цзиньпин, а также почетный караул и военный оркестр.
Президент РФ прошел по красной ковровой дорожке и пожал руки встречающим его официальным лицам Китая.
Путин прибыл с официальным визитом в Китай в 23:20 (18:20 мск) по местному времени 19 мая. У трапа самолета его встретил глава министерства иностранных дел Китая Ван И. Основная программа визита Путина в КНР пройдет 20 мая. В Доме народных собраний состоятся переговоры в узком и расширенном форматах.
В российскую делегацию вошли вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. Планируется подписание около 40 документов и совместное заявление лидеров. Визит завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.