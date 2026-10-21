Черногория официально уведомила Россию о введении виз с 1 ноября
Черногория официально уведомила Россию о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября 2026 г. Об этом сообщил посол РФ в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.
«Черногорская сторона направила нам официальное уведомление о прекращении с 1 ноября действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Черногории от 24 сентября 2008 г.», – заявил дипломат.
По словам Лукашика, после вступления изменений в силу россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии национальной визы республики или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны.
27 июля МИД Черногории подтвердил введение визового режима для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Решение было утверждено правительством республики 23 июля в рамках приведения национальной визовой политики в соответствие с требованиями Евросоюза. Россияне смогут подавать заявления на получение виз через посольство Черногории в Москве и визовые центры VFS Global.
1 августа сообщалось, что Черногория планирует завершить согласование визовой политики с Евросоюзом в рамках подготовки к вступлению в объединение. Страна имеет статус кандидата на членство в ЕС с 2010 г.