Черногория официально уведомила Россию о введении виз с 1 ноября

27 июля МИД Черногории подтвердил введение визового режима для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Решение было утверждено правительством республики 23 июля в рамках приведения национальной визовой политики в соответствие с требованиями Евросоюза. Россияне смогут подавать заявления на получение виз через посольство Черногории в Москве и визовые центры VFS Global.