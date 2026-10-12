Чем известен Звинчук, которого задержали, а затем выслали власти Черногории

Чем известен Звинчук, которого задержали, а затем выслали власти ЧерногорииПо утверждению «Рыбаря», руководитель канала снимал материал, получив разрешение
Буквально за три дня завершилась история с задержанием в Черногории руководителя Telegram-проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука с женой Валерией и еще двумя россиянами. «Успешную операцию» 9 октября подтвердил черногорский премьер Милойко Спаич в Х, заявив, что Подгорица «предупреждала, что попытки гибридного воздействия и дестабилизации Черногории неотступно сопровождают наш европейский путь».
«Рыбарь» сообщил, что Звинчук и другие были в стране «легально и официально» для съемок Цетиньского монастыря, для чего было запрошено разрешение. Издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что поводом для задержания стало пресечение «гибридной деятельности» сети каналов «Рыбарь» при участии агентства национальной безопасности страны.
Вечером того же дня Vijesti сообщило со ссылкой на полицию, что Звинчука и остальных задержанных вышлют из страны, позднее их выслали в Сербию, а оттуда 11 октября они добрались до России.
Telegram-канал «Рыбарь» основан в 2018 г. Первый пост в канале датирован 10 февраля 2018 г., и в нем говорится, что канал постарается «не скатиться в унылый пересказ статей или публицистический аналог псевдоаналитических передач». Тематикой «Рыбаря» с тех пор стали локальные конфликты – на Ближнем Востоке, в Африке, Донбассе и на Украине. Канал занимается переработкой чужих публикаций и анализом по открытым данным (OSINT) обстановки в конфликтах.
При этом тематика «Рыбаря» начала резко смещаться с Сирии, Ирака, Ливии и Йемена на Украину и Донбасс за несколько недель до начала там боевых действий в феврале 2022 г. Тогда «Рыбарь» имел около 31 000 подписчиков. С марта 2022 г. канал стал стремительно расти, публикуя ежедневные карты военной обстановки. К осени 2022 г. «Рыбарь» преодолел отметку в 1 млн подписчиков. На 9 октября 2026 г. на головной канал подписано 1,6 млн человек.
На данный момент командой Звинчука ведутся также проекты «Европарь», «Азиатарь», «Балканарь» и другие региональные каналы параллельно публикациям в основном «Рыбаре». Есть также англо-, испано- и франкоязычная версии «Рыбаря» с машинным переводом. Проект открыл свою «Медиашколу» как для россиян, так и для иностранцев. Кроме каналов у «Рыбаря» также есть собственный сайт, страницы в VK и Rutube. Кроме карт и текстов контент – создаваемые нейросетями видеоролики и комиксы о боевых действиях на Украине.
В 2002 г. Звинчук сообщил RTVI, что по специальности он военный переводчик с арабского и английского языков, выпускник Военного университета Минобороны. По словам Звинчука, он служил в войсках спецназначения, был командиром разведгруппы, потом занимался «информационно-аналитической работой». По его словам, с началом в сентябре 2015 г. операции ВКС России в Сирии как переводчик «был отправлен туда для выполнения задач по лингвистическому обеспечению» и суммарно год проработал в этой стране, потом в Ираке полгода, не уточнив дат. После занимался «информационной деятельностью в Минобороны», а в 2019 г. уволился и стал это делать «самостоятельно». В Ираке Звинчук вновь официально побывал в январе 2025 г. как админ «Рыбаря» и встречался там, согласно публикациям канала, с чиновниками, включая тогдашнего премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани.
При этом он, по собственным словам, с 2016 г. инициативно составлял карты, из которых родилась концепция блога о боевых действиях. Создан он был, по словам Звинчука, с его коллегой Денисом Щукиным. С декабря 2022 г. Звинчук официально входит в состав парламентской координационной рабочей группы по вопросам мобилизации. В марте 2023 г. учреждено ООО «Рыбарь». Его гендиректором и соучредителем является Звинчук, а Валерия Звинчук – вторым из трех соучредителей. Основной вид деятельности компании – «деятельность рекламных агентств», также среди таковых заявлены «печатание газет» и «прочие виды полиграфической деятельности».
В 2022 г. Звинчук говорил RTVI, что ежемесячный бюджет его проекта – 4 млн руб. и формируется он в основном из донатов. Выручка ООО «Рыбарь» в 2025 г., по данным СПАРК, 61 млн руб., а чистая прибыль – 85 000 руб.
Админ «Рыбаря» награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад «в информационную поддержку СВО», сообщал телеведущий Владимир Соловьев. На «Соловьев Live» у Звинчука своя передача. При этом на «Рыбаре» неоднократно появлялись публикации, критикующие организационно-технические проблемы военного ведомства.
Звинчук находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, а госдепартамент США в 2024 г. объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о местонахождении Звинчука и его жены Валерии.
«Рыбарь» давно перестал быть просто OSINT-проектом, говорит эксперт в сфере OSINT, основатель и гендиректор компании «Р-техно» Роман Ромачев. Продолжая наращивать аудиторию в России и за рубежом и публикуя информацию как на русском, так и на иностранных языках, «Рыбарь» распространяет, в том числе за рубежом, нарративы, выгодные России, ее точку зрения, противоречащую западной, на военные и политические конфликты, в том числе с участием стран Запада, объясняет эксперт. В Черногорию Звинчук въехал вполне легально до наступления визового режима с 1 ноября, получил разрешение на съемку и не находится в розыске, хотя за информацию о нем США и объявлена награда, указывает Ромачев.
В то же время руководитель программы ДПО «Обеспечение экономической безопасности методами OSINT» НИУ ВШЭ Александр Доронин считает, что решение Звинчука с его соответствующим санкционным бэкграундом отправиться в Черногорию характеризует его как человека самоуверенного. При этом Доронин думает, что Звинчук не обладает ни необходимой подготовкой, ни соответствующим опытом, чтобы пытаться дублировать функции разведки, а его высылка властями Черногории указывает на то, что он и его информация не оказались достаточно ценными.
Говоря о задержании Звинчука, стоит в первую очередь помнить, что Черногория – член НАТО, в ключевых странах альянса против него введены санкции, а госдеп США даже объявил награду за информацию о местонахождении и деятельности «Рыбаря», говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. В этом ключе, произведя «эффектный» арест админа «Рыбаря» и части его команды, власти Черногории повели себя как новобранцы-отличники альянса, дабы выставить себя в наилучшем свете перед старшими членами блока, говорит Смирнов.
Но, несмотря на такой яркий прецедент, черногорское руководство в лице президента Якова Милатовича и премьера Спаича, видимо, решило не обострять отношения с Россией, которые и так находятся в самой низкой точке за всю историю, отмечает эксперт: «Нынешние функционеры стараются поддерживать имидж проевропейских прагматиков, в отличие от их предшественников во главе с Мило Джукановичем, выступавших с более резкой риторикой в отношении Москвы во имя вступления в НАТО и дружбы с демократами в США. Именно тогда, 10 лет назад, они сымитировали попытку госпереворота якобы со стороны российских спецслужб, что и привело российско-черногорские отношения к нынешнему состоянию».