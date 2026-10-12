Чем известен Звинчук, которого задержали, а затем выслали власти Черногории

В 2002 г. Звинчук сообщил RTVI, что по специальности он военный переводчик с арабского и английского языков, выпускник Военного университета Минобороны. По словам Звинчука, он служил в войсках спецназначения, был командиром разведгруппы, потом занимался «информационно-аналитической работой». По его словам, с началом в сентябре 2015 г. операции ВКС России в Сирии как переводчик «был отправлен туда для выполнения задач по лингвистическому обеспечению» и суммарно год проработал в этой стране, потом в Ираке полгода, не уточнив дат. После занимался «информационной деятельностью в Минобороны», а в 2019 г. уволился и стал это делать «самостоятельно». В Ираке Звинчук вновь официально побывал в январе 2025 г. как админ «Рыбаря» и встречался там, согласно публикациям канала, с чиновниками, включая тогдашнего премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани.