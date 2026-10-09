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Что известно о задержании руководителя «Рыбаря» Михаила Звинчука в Черногории

МИД выясняет обстоятельства задержания главы Telegram-проекта
Татьяна Мозолевская
Сергей Карпухин / ТАСС
Сергей Карпухин / ТАСС

Руководитель российского Telegram-проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук задержан в Черногории вместе с несколькими сортаниками. Информацию о задержании первоначально распространило местное издание Vijesti со ссылкой на источники в структурах безопасности страны. Позднее ее подтвердили представители самого проекта.

«Ведомости» собрали всю информацию о задержании Звинчука.

По данным Vijesti, среди задержанных оказались супруга Звинчука Валерия и еще три человека. Операция проходила в городе Рисан. Ее проводила полиция Черногории совместно с Агентством национальной безопасности (ANB). Как утверждает издание, действия правоохранительных органов направлены на пресечение предполагаемой «гибридной деятельности» сети «Рыбарь», которую власти Великобритании и США связывают «с распространением российской пропаганды и операциями иностранного информационного влияния».

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич, комментируя задержание Звинчука, призвал не делать преждевременных выводов. «Сейчас не время для поспешных заявлений, но и не время для наивных выводов», – написал он в соцсети X. По словам премьера, существуют «серьезные признаки, требующие тщательного изучения каждого следа и рассмотрения каждой связи в более широком контексте».

В Telegram-канале подтвердили задержание Звинчука и других россиян. Представители проекта заявили, что все они находились на территории Черногории на законных основаниях. В частности, команда планировала провести съемку Цетинского монастыря, для чего ранее направила официальный запрос.

«Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных», – говорится в сообщении проекта. Там также отметили, что находятся на связи с МИД России, который занимается урегулированием ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что российское посольство в Черногории выясняет обстоятельства задержания Звинчука.

В декабре 2025 г. Великобритания ввела санкции против Звинчука, назвав его совладельцем и генеральным директором «Рыбаря». По утверждению британских властей, деятельность проекта частично связана с российскими государственными структурами.

Госдепартамент США также относит Звинчука к лицам, причастным к операциям иностранного влияния на американские выборы. В октябре 2024 г. ведомство объявило о вознаграждении до $10 млн за информацию о сотрудниках «Рыбаря». По версии американских властей, проект управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях, в том числе использующими хэштеги #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, для продвижения политических интересов российского правительства в США.

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