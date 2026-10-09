Что известно о задержании руководителя «Рыбаря» Михаила Звинчука в Черногории

Госдепартамент США также относит Звинчука к лицам, причастным к операциям иностранного влияния на американские выборы. В октябре 2024 г. ведомство объявило о вознаграждении до $10 млн за информацию о сотрудниках «Рыбаря». По версии американских властей, проект управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях, в том числе использующими хэштеги #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, для продвижения политических интересов российского правительства в США.