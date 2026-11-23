Ранее в Süddeutsche Zeitung появилась статья о том, что Россия якобы может запустить в космос спутник с ядерной боеголовкой в любой момент в течение ближайших недель. Об этом, как написано в газете, сообщили западные разведывательные службы и военные ведомства, в частности вооруженные силы Германии и Федеральная разведывательная служба (BND). Спутник под названием «Спутник-S», как утверждается, уже готов к запуску.