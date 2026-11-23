Посольство России опровергло сообщения СМИ о спутнике с ядерной боеголовкой
Посольство России в Германии отвергло сообщения немецких СМИ о якобы готовящемся запуске российского спутника с ядерной боеголовкой. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
«Мы решительно отвергаем все безосновательные инсинуации в отношении космической деятельности Российской Федерации», – заявили в посольстве.
Ранее в Süddeutsche Zeitung появилась статья о том, что Россия якобы может запустить в космос спутник с ядерной боеголовкой в любой момент в течение ближайших недель. Об этом, как написано в газете, сообщили западные разведывательные службы и военные ведомства, в частности вооруженные силы Германии и Федеральная разведывательная служба (BND). Спутник под названием «Спутник-S», как утверждается, уже готов к запуску.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения немецких СМИ об этом не стоит воспринимать всерьез. По его словам, в Кремле не видели этих сообщений.