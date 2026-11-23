В июле Слепакова объявили в уголовный розыск. Кроме того, ему грозит до двух лет лишения свободы из-за поста в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) : он не поставил маркировку о том, что контент произведен иностранным агентом. Слепаков свою вину отрицает.