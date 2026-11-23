Комика Слепакова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал комика Семена Слепакова
Суд признал артиста виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление иноагентом обязательных сведений, а также за предоставление неполной или искаженной информации.
В конце августа Слепакова заочно приговорили к 400 часам обязательных работ. Его признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
В конце апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал комика. Меру взыскания применят, если Слепаков вернется в Россию.
В июле Слепакова объявили в уголовный розыск. Кроме того, ему грозит до двух лет лишения свободы из-за поста в Instagram