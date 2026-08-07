Слепакову грозит до двух лет тюрьмы за уклонение от обязанностей иноагента
Комику Семену Слепакову
«До этого он неоднократно был привлечен к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента», – сказал прокурор.
По данному преступлению предусматривается уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Адвокат Слепакова передал заявление комика, в котором он отмечает, что с 2022 г. не был на территории РФ и не размещал посты на каких-либо интернет-ресурсах российской юрисдикции. Слепаков добавил, что он не понимает оснований для обвинения. «Он считает свое уголовное преследование незаконным, а уголовное дело – подлежащим прекращению», – заключил адвокат.
В апреле Басманный районный суд Москвы заочно арестовал артиста. Мера пресечения начнет действовать сразу в случае, если комик вернется в Россию.
9 июля Слепакова объявили в розыск. Такую меру суд избрал за неисполнение Слепаковым обязанностей иноаганта.