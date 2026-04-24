CHKZ16 900+1,81%CNY Бирж.11,02-0,46%IMOEX2 743,33-1,01%RTSI1 154,82-1,01%RGBI119,99-0,67%RGBITR781,08-0,63%
Главная / Общество /

Суд в Москве заочно арестовал Слепакова

Ведомости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал артиста Семена Слепакова (считается в России иноагентом) на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мера пресечения начнет действовать с момента передачи Слепакова правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в РФ либо с момента его фактического задержания в России.

24 апреля Следственный комитет (СК) потребовал заочно арестовать комика в рамках уголовного дела, возбужденного по иноагентской статье. Его подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Инициатором уголовного преследования Слепакова стала прокуратура Москвы. Он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), затем продолжил распространять сообщения и материалы в соцетях без маркировки.

Слепаков был внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 г. из-за высказывания своей позиции о спецоперации и российских властях. Кроме того, Минюст России сообщал, что артист получал поддержку от иностранных источников. «РИА Новости» писали, что причиной для внесения Слепакова в перечень стало исполнение антироссийских песен и стихов.

