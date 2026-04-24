Суд в Москве заочно арестовал Слепакова

Слепаков был внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 г. из-за высказывания своей позиции о спецоперации и российских властях. Кроме того, Минюст России сообщал, что артист получал поддержку от иностранных источников. «РИА Новости» писали, что причиной для внесения Слепакова в перечень стало исполнение антироссийских песен и стихов.