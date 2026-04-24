Суд в Москве заочно арестовал Слепакова
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал артиста Семена Слепакова
Мера пресечения начнет действовать с момента передачи Слепакова правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в РФ либо с момента его фактического задержания в России.
24 апреля Следственный комитет (СК) потребовал заочно арестовать комика в рамках уголовного дела, возбужденного по иноагентской статье. Его подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
Инициатором уголовного преследования Слепакова стала прокуратура Москвы. Он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), затем продолжил распространять сообщения и материалы в соцетях без маркировки.
Слепаков был внесен в реестр иноагентов в апреле 2023 г. из-за высказывания своей позиции о спецоперации и российских властях. Кроме того, Минюст России сообщал, что артист получал поддержку от иностранных источников. «РИА Новости» писали, что причиной для внесения Слепакова в перечень стало исполнение антироссийских песен и стихов.