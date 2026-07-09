Комик Слепаков объявлен в розыск

О том, что прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Слепакова, стало известно еще 9 февраля. В реестр иностранных агентов Минюст включил его в апреле 2023 г. Артист пытался оспорить это решение, однако в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить его из реестра, а впоследствии кассационная инстанция оставила это решение в силе.