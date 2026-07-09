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Комик Слепаков объявлен в розыск

Ведомости

Комика Семена Слепакова (считается в России иноагентом) объявили в розыск. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, расследование уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) завершено. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

«Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск», – сообщили в ведомстве. Слепакова также заочно арестовали.

Суд в Москве заочно арестовал Слепакова

Общество

Следствие считает, что комик, находясь за пределами России, продолжил публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки иностранного агента, несмотря на то что дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

О том, что прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Слепакова, стало известно еще 9 февраля. В реестр иностранных агентов Минюст включил его в апреле 2023 г. Артист пытался оспорить это решение, однако в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить его из реестра, а впоследствии кассационная инстанция оставила это решение в силе.

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