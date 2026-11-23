Иран ударит по базам США в Европе, в том числе в Великобритании, Германии и Болгарии, если они будут использованы для нападения на него. Об этом заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Моктадаи, передает Nameh News.