В Иране пригрозили ударами по американским базам в Европе
Иран ударит по базам США в Европе, в том числе в Великобритании, Германии и Болгарии, если они будут использованы для нападения на него. Об этом заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Моктадаи, передает Nameh News.
По словам Моктадаи, европейские страны ранее заявляли, что не намерены поддерживать действия США против Ирана. Однако впоследствии Вашингтон начал переговоры с некоторыми европейскими государствами об использовании их территорий и военных баз.
«Мы заранее предупредили, что если американцы предпримут враждебные действия и задействуют свои базы в любой точке мира, то для нас больше не будет географических ограничений», – заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что Тегеран не будет делать различий между американскими военными объектами на Ближнем Востоке и в Европе.
23 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что за последнюю неделю Иран запустил больше дронов и ракет, чем когда-либо за последний год. Он связал возросшую интенсивность атак с победой демократов на промежуточных выборах 3 ноября. По его словам, иранские ракеты и беспилотники были сбиты и не причинили ущерба.
Днем ранее американский лидер заявил Fox News, что склонен отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану после Нового года, если стороны не достигнут соглашения. Он назвал продолжающиеся дипломатические переговоры с Тегераном бессмысленными.