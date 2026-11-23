Глава ФНС: объем налоговых поступлений в бюджет вырос на 11% за 10 месяцев
За 10 месяцев 2026 г. объем налоговых поступлений в бюджет увеличился на 11% до 54,6 трлн руб. Об этом руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Если общий бюджет у нас рос на 5,4 трлн руб., то федеральный бюджет – на 2,2 трлн руб., и это, конечно, ненефтегазовые доходы. 24% рост ненефтегазовых доходов», – рассказал Егоров.
По его словам, ключевой налог, который дает основные поступления в 2026 г., – это НДС.
«Что касается ставки, Минфин прогнозировал 920 млрд [руб.] поступлений по итогам этого года. Сейчас у нас 783 млрд [руб.] поступлений, то есть мы точно попадем в эту цифру. И это только ставка. Всего у нас 2,6 трлн рост НДС», – добавил глава ФНС.
По данным Минфина, в октябре бюджет был исполнен с дефицитом в 48 млрд руб. после профицита в 609 млрд руб. за предыдущий месяц. Ранее уровень профицита выше 600 млрд руб. держался два предыдущих месяца подряд – не только в сентябре, но и в августе. При этом общий объем дефицита за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб. (2,3% ВВП). Пока это на 28,7% ниже нового плана Минфина – 7,345 трлн руб. (3,2% ВВП).