Путин встретится с главой ФНС
Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле с докладом руководителя Финансовой налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча пройдет по случаю прошедшего Дня работника налоговых органов.
«Значение Налоговой службы для экономики страны трудно переоценить. У нас, без преувеличения, самая совершенная, самая технологичная в мире налоговая служба, которой мы все гордимся. И, конечно, главное – это результаты работы по наполнению бюджета. Об этом сегодня пойдет речь у президента», – сказал Песков.
Другие встречи президента несут непубличный характер, отметил пресс-секретарь президента РФ.
Последний раз Путин принимал Егорова в Кремле 21 ноября 2025 г. Тогда глава ФНС доложил президенту, что российская бюджетная система сохраняет устойчивость за счет ненефтегазовых доходов. Он также рассказал, что в 2025 г. все изменения прошли хорошо.