«Значение Налоговой службы для экономики страны трудно переоценить. У нас, без преувеличения, самая совершенная, самая технологичная в мире налоговая служба, которой мы все гордимся. И, конечно, главное – это результаты работы по наполнению бюджета. Об этом сегодня пойдет речь у президента», – сказал Песков.