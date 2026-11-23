По данным издания, финансирование этого направления предлагается уменьшить на 84,5 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. При этом расходы на сельское хозяйство и поддержку менее развитых регионов сократятся только на 5,1%. Общий объем бюджета Кошта предложил снизить на 10%.