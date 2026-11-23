FT: Кошта предложил сократить раздел бюджета ЕС с оборонными расходами
Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить на 16,2% расходы на конкурентоспособность, инновации и безопасность, включая оборону, в проекте бюджета Евросоюза на 2028–2034 гг. Об этом сообщает Financial Times (FT).
По данным издания, финансирование этого направления предлагается уменьшить на 84,5 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. При этом расходы на сельское хозяйство и поддержку менее развитых регионов сократятся только на 5,1%. Общий объем бюджета Кошта предложил снизить на 10%.
Инициатива вызвала разногласия среди стран ЕС. Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция считают предложенные сокращения недостаточными. Один из европейских дипломатов заявил FT, что Кошта вновь сокращает финансирование будущих приоритетов ради сохранения традиционных расходов.
21 ноября Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его общий объем сокращен на 204 млрд евро до 1,78 трлн евро. При этом по сравнению с действующим бюджетом на 2021–2027 гг. расходы на оборону предлагается увеличить на 232%, а финансирование конкурентоспособности – на 120%. Документ планируется обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.
22 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал новый проект бюджета неприемлемым. По его словам, предложение предусматривает сокращение поступлений для Праги на 7,5 млрд крон (около 300 млн евро). Бабиш выступил и против финансирования Украины из общего бюджета Евросоюза.
23 ноября стало известно, что новый проект бюджета сохраняет финансирование Украины на уровне 100 млрд евро с учетом инфляции. Эта сумма не изменилась по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.