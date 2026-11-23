19 ноября Песков говорил, что Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров не погружались в тему проведения гуманитарной акции в Константиновке. Он добавил, что американским переговорщикам известна инициатива Путина касательно Константиновки, они ее поддерживают. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас выдвигаются довольно противоречивые заявления, которые «вовсе не говорят о готовности присоединиться к данной инициативе».