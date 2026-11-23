Песков: Россия готова провести гуманитарную миссию в Константиновке
Россия сохраняет готовность провести гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не получила реакции Киева на инициативу. При этом заявления президента Украины Владимира Зеленского и других украинских представителей, как отметил Песков, скорее свидетельствуют о нежелании украинской стороны участвовать в совместной гуманитарной операции.
Представитель Кремля добавил, что российские военные продолжают помогать мирным жителям эвакуироваться из опасной зоны, несмотря на отсутствие готовности Киева к совместным действиям.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что подробности возможной гуманитарной миссии в Константиновке станут известны после официальных переговоров. Она добавила, что регулярно поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
18 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что Россия приветствует содействие любых сторонников в проведении гуманитарных акций, аналогичных операции в Алешках.
12 ноября президент России Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции, проведенной в городе Алешки Херсонской области.
19 ноября Песков говорил, что Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров не погружались в тему проведения гуманитарной акции в Константиновке. Он добавил, что американским переговорщикам известна инициатива Путина касательно Константиновки, они ее поддерживают. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас выдвигаются довольно противоречивые заявления, которые «вовсе не говорят о готовности присоединиться к данной инициативе».