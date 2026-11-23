Более 4000 домов в Японии остались без света из-за снегопада
В Японии в префектуре Гифу без электричества из-за сильных снегопадов остались около 4200 домов. Об этом сообщил телеканал NHK.
Причиной стал обильный мокрый снег, под тяжестью которого деревья падали на линии электропередачи. Восстановительные работы осложняются снежными заносами, затрудняющими доступ ремонтных бригад к поврежденным участкам.
Из-за перебоев с электроснабжением также возникли сбои в работе трех крупнейших операторов мобильной связи Японии. В отдельных районах городов Гудзе и Такаяма наблюдаются проблемы с мобильной связью. Снегопады также нарушили железнодорожное сообщение.
В некоторых населенных пунктах электричество отсутствует с 20 ноября. Местные жители вынуждены отапливать дома дровяными печами и пользоваться фонариками. Из-за неработающих водонагревателей горнолыжный курорт Васигатакэ в городе Гудзе бесплатно открыл для населения банный комплекс.
По прогнозам энергетической компании Chubu Electric Power, в отдельных районах электроснабжение удастся восстановить до конца 23 ноября, но в большинстве пострадавших населенных пунктов ремонтные работы могут продлиться до 24 ноября.