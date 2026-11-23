Из-за перебоев с электроснабжением также возникли сбои в работе трех крупнейших операторов мобильной связи Японии. В отдельных районах городов Гудзе и Такаяма наблюдаются проблемы с мобильной связью. Снегопады также нарушили железнодорожное сообщение.