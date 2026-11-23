ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что с 28 октября (начало отопительного сезона) Европа израсходовала около 13% газа, закачанного летом. За 25 дней нетто-отбор из подземных хранилищ достиг 6,5 млрд куб. м – на 40% выше среднего за пять лет, но ниже показателей сезонов 2022–2023 гг. и 2024–2025 гг.