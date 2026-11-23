Цены на газ в Европе резко выросли из-за похолодания
Стоимость природного газа в Европе резко увеличилась после прогнозов о похолодании. Это усилило давление на запасы, и без того истощенные из-за перебоев с экспортом, вызванных войной между США и Ираном, пишет Bloomberg.
23 ноября фьючерсы на бенчмарки выросли на целых 8,6% до 96,075 евро за мегаватт-час. Это стало самым большим внутридневным ростом более чем за неделю. Уровень запасов газа в Европе остается значительно ниже их среднего сезонного значения, так как регион приближается к пиковому зимнему периоду спроса.
Согласно последним прогнозам, похолодание на северо-западе Европы продлится до начала декабря.
ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил, что с 28 октября (начало отопительного сезона) Европа израсходовала около 13% газа, закачанного летом. За 25 дней нетто-отбор из подземных хранилищ достиг 6,5 млрд куб. м – на 40% выше среднего за пять лет, но ниже показателей сезонов 2022–2023 гг. и 2024–2025 гг.