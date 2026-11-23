22 ноября в результате атак украинских БПЛА в ЛНР погиб один человек, еще трое ранены. Под обстрел попали жилые дома, транспортные средства, а также промышленная, транспортная и энергетическая инфраструктура в Алчевске и в Белокуракинском, Новоайдарском, Троицком, Беловодском, Краснодонском и Антрацитовском муниципальных округах.