Силы ПВО сбили 819 украинских беспилотников за сутки
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 819 украинских дронов в течение суток. Об этом Минобороны РФ сообщило в Max.
Кроме того, силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
В ночь на 23 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника над 17 регионами России. Дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями, Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкирией и Крымом.
22 ноября в результате атак украинских БПЛА в ЛНР погиб один человек, еще трое ранены. Под обстрел попали жилые дома, транспортные средства, а также промышленная, транспортная и энергетическая инфраструктура в Алчевске и в Белокуракинском, Новоайдарском, Троицком, Беловодском, Краснодонском и Антрацитовском муниципальных округах.