Марин Ле Пен назвала три исхода украинского конфликта
Существует три сценария развития конфликта на Украине. Об этом сообщила кандидат в президенты Франции и лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в X.
«Либо НАТО вступает в конфликт и это приведет к третьей мировой войне, либо конфликт будет продолжаться годами, либо все страны осознают последствия», – отметила Ле Пен. Она дополнила, что в случае избрания президентом Франции поговорит со всеми сторонами конфликта.
20 ноября Financial Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной к началу января 2027 г. По данным издания, американские чиновники сообщили представителям Киева и европейских стран, что Вашингтон хочет завершить переговоры до того, как демократы получат контроль над конгрессом США.
В тот же день Трамп сообщил, что в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса есть хорошие шансы заключить мирное соглашение. Он добавил, что на трехстороннем саммите России, Китая и США в Шэньчжэне украинскому вопросу было уделено много времени.
8 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта на Украине в условиях «стратегического тупика» создает риск эскалации и его распространения на другие страны. По его словам, нынешняя ситуация может разрешиться либо путем переговоров, либо дальнейшим обострением.