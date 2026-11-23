В тот же день Трамп сообщил, что в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса есть хорошие шансы заключить мирное соглашение. Он добавил, что на трехстороннем саммите России, Китая и США в Шэньчжэне украинскому вопросу было уделено много времени.