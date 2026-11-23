Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал изданию, что один из высокопоставленных европейских чиновников увидел в общении российских и украинских представителей подтверждение того, что «есть шанс на мир». Первая леди также подобрала в архивах Белого дома исторические предметы, символизирующие примирение, включая аптечку времен войны 1812 года.