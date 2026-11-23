NYT: Мелания Трамп хотела показать шанс на мир на встрече РФ и Украины
Первая леди США Мелания Трамп лично распорядилась посадить представителей России и Украины рядом на встрече в Белом доме, чтобы продемонстрировать возможность урегулирования конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Встреча состоялась 5 ноября в Большом фойе Белого дома. В ней участвовали представители Москвы и Киева, ранее согласовавшие локальное прекращение огня в Алешках в Херсонской области. Представитель первой леди Марк Бекман назвал ее решение о рассадке делегаций необычным. По его словам, таким образом Мелания Трамп стремилась показать возможность примирения сторон.
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал изданию, что один из высокопоставленных европейских чиновников увидел в общении российских и украинских представителей подтверждение того, что «есть шанс на мир». Первая леди также подобрала в архивах Белого дома исторические предметы, символизирующие примирение, включая аптечку времен войны 1812 года.
В конце октября при посредничестве Мелании Трамп Россия и Украина договорились о временном прекращении огня в Алешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей. Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября.
12 ноября президент России Владимир Путин попросил передать благодарность первой леди США за содействие гуманитарной операции в Алешках.
21 ноября Мелания Трамп выразила надежду, что России и Украине удастся договориться о новом прекращении огня до Рождества. По ее словам, переговоры об этом уже ведутся.