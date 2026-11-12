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Путин попросил передать Мелании Трамп благодарность за помощь Алешкам

Анна Виноградова
РИА Новости
РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарных вопросов в городе Алешки Херсонской области.

Мелания Трамп выступила посредником при согласовании локального прекращения огня между Россией и Украиной для проведения гуманитарной операции. В рамках миссии жителям города доставили продовольствие, лекарства и другие необходимые товары, а желающим предоставили возможность эвакуироваться.

5 ноября первая леди США провела в Белом доме встречу с представителями России и Украины по итогам операции. В ней участвовали российский омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, а также представители Киева. Мелания Трамп передала через Дмитриева личное письмо Путину и выразила надежду на продолжение гуманитарного сотрудничества.

6 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков положительно оценил проведение гуманитарной миссии. «Действительно, Мелания Трамп приложила немало, и ее команда, приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках», – заявил он.

Ранее Лантратова сообщила о переговорах по организации регулярных гуманитарных миссий в Алешках при посредничестве первой леди США. По словам омбудсмена, обсуждается возможность ежемесячной доставки помощи жителям города.

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