Путин попросил передать Мелании Трамп благодарность за помощь Алешкам

5 ноября первая леди США провела в Белом доме встречу с представителями России и Украины по итогам операции. В ней участвовали российский омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, а также представители Киева. Мелания Трамп передала через Дмитриева личное письмо Путину и выразила надежду на продолжение гуманитарного сотрудничества.