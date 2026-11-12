Шадаев: в «белых списках» находится уже 900 ресурсов

«Надо понимать, что есть, естественно, у нас ограничения на "белый список", он не может быть бесконечным. Здесь есть технические ограничения для операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в "белый список", – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).