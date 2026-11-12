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Шадаев: в «белых списках» находится уже 900 ресурсов

Анна Суслова
Ведомости
Ведомости

Минцифры РФ включило в «белый список» уже 900 ресурсов. Об этом на CNews Forum 2026 заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Надо понимать, что есть, естественно, у нас ограничения на "белый список", он не может быть бесконечным. Здесь есть технические ограничения для операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в "белый список", – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Шадаев добавил, что сейчас Минцифры близки к техническому ограничению на количество ресурсов в «белых списках». Он отметил, что на данный момент ведомство пытается упорядочить «белые списки» и изменить технологию отбора ресурсов, поскольку в России существуют жизненно необходимые сервисы, такие как электрозаправки или медицинские сервисы.

Шадаев также напомнил, что «белые списки» должны включать сервисы, которые наиболее популярны у российских пользователей.

Первый «белый список» был создан Минцифры в сентябре 2025 г. В него вошли только российские сервисы: «ВКонтакте» и «Oдноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», а также сервисы «Яндекса» без указания конкретных приложений.

3 июня член координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что пожелания населения показывают, что, несмотря на наличие в «белых списках» финансовых, медицинских и других сервисов, их необходимо расширить.

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