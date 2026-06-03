«Единая Россия» поддержала расширение «белых списков»
Пожелания населения показывают, что, несмотря на наличие в «белых списках» финансовых, медицинских и других сервисов, их необходимо расширить. Об этом заявил координатор партпроекта «Цифровая Россия», член Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Позиция «Единой России» однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», – сказал он.
1 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФСБ России обеспечить бесперебойную работу портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов записи к врачу в условиях ограничений мобильного интернета. По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это поручение стало частью работы в русле продолжения совершенствования «белых списков».
Первый «белый список» социально значимых интернет-ресурсов был создан Минцифры в сентябре 2025 г. В него вошли сайты госорганов, «Госуслуги», маркетплейсы и банки. Сейчас в списки также входят службы доставки, социальные сети, сайты СМИ, в том числе «Ведомости».