Песков: поручение Путина должно усовершенствовать систему «белых списков»
Поручение российского лидера Владимира Путина о гарантиях доступа к важнейшим сервисам даже при ограничении интернета – работа в русле продолжения совершенствования «белых списков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По словам Пескова, этот перечень постоянно расширяется и в него входят действительно важнейшие ресурсы.
«И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы, действительно, важнейшие сервисы электронные нашли свое место в «белых списках» и их работа была эффективна», – заявил представитель Кремля.
1 июня Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов записи к врачу в случае ограничения доступа в интернет.
Минцифры сформировало первый «белый список» социально значимых интернет-ресурсов 5 сентября 2025 г. В него включены сайты госорганов, «Госуслуги», маркетплейсы и банки. В марте 2026 г. масштабные перебои в работе мобильного интернета были зафиксированы в Москве и ряде других крупных городов в связи с действиями по обеспечению безопасности. Ограничения связи были в дни праздников, в частности 5 и 9 мая. 5 мая Минцифры сообщило, что согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в столице на время отключения мобильного интернета.