Песков: поручение Путина должно усовершенствовать систему «белых списков»

Минцифры сформировало первый «белый список» социально значимых интернет-ресурсов 5 сентября 2025 г. В него включены сайты госорганов, «Госуслуги», маркетплейсы и банки. В марте 2026 г. масштабные перебои в работе мобильного интернета были зафиксированы в Москве и ряде других крупных городов в связи с действиями по обеспечению безопасности. Ограничения связи были в дни праздников, в частности 5 и 9 мая. 5 мая Минцифры сообщило, что согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в столице на время отключения мобильного интернета.