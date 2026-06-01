Путин поручил гарантировать доступ к важным сервисам во время ограничений сети

Путин поручил гарантировать доступ к важным сервисам во время ограничений сетиУ россиян должны работать «Госуслуги» и платежные системы
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов записи к врачу в случае ограничения доступа в интернет. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 г., опубликованном на сайте Кремля.
Доклад о принятых мерах поручено предоставить до 1 июля.
Во время того совещания президент сказал: «Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом». При этом Путин тогда подчеркнул, что приоритетом при возможных отключениях остается безопасность людей, а широкое информирование о таких мерах может нанести ущерб безопасности, «поскольку преступники тоже все слышат, все видят».
Первый «белый список» социально значимых интернет-ресурсов был создан Минцифры 5 сентября 2025 г. В него вошли сайты госорганов, «Госуслуги», маркетплейсы и банки. В марте 2026 г. масштабные перебои в работе мобильного интернета наблюдались в Москве и ряде других крупных городов, что было связано с действиями по обеспечению безопасности. Ограничения связи были в дни праздников, в частности 5 и 9 мая. 5 мая Минцифры сообщило, что согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в Москве на время отключения мобильного интернета.