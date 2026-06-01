Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,567+0,76%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 581,88+0,63%RTSI1 145,2+0,63%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,57-0,07%
Главная / Политика /

Путин поручил гарантировать доступ к важным сервисам во время ограничений сети

У россиян должны работать «Госуслуги» и платежные системы
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов записи к врачу в случае ограничения доступа в интернет. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 г., опубликованном на сайте Кремля.

Доклад о принятых мерах поручено предоставить до 1 июля.

Во время того совещания президент сказал: «Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом». При этом Путин тогда подчеркнул, что приоритетом при возможных отключениях остается безопасность людей, а широкое информирование о таких мерах может нанести ущерб безопасности, «поскольку преступники тоже все слышат, все видят».

Первый «белый список» социально значимых интернет-ресурсов был создан Минцифры 5 сентября 2025 г. В него вошли сайты госорганов, «Госуслуги», маркетплейсы и банки. В марте 2026 г. масштабные перебои в работе мобильного интернета наблюдались в Москве и ряде других крупных городов, что было связано с действиями по обеспечению безопасности. Ограничения связи были в дни праздников, в частности 5 и 9 мая. 5 мая Минцифры сообщило, что согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в Москве на время отключения мобильного интернета.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её