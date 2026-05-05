В Москве и Санкт-Петербурге начали действовать ограничения интернета
Отключения мобильного интернета начались в Москве и Санкт-Петербурге. Это следует из жалоб пользователей в сервисах «Сбой.рф» и Downdetector.
Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам.
Мобильные операторы предупредили о временных отключениях интернета накануне. Ограничения будут действовать в период с 5 по 9 мая. T2 заявил, что ограничения вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников».
В МТС сообщали, что ограничения мобильного интернета и смс возможны и в Московской области – это может привести к проблемам с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. «Мегафон» рекомендовал использовать Wi-Fi. Оператор уточнил, что обычные звонки продолжат работать без изменений.
После мартовских ограничений связи в Москве пользователи в целом стали более готовыми в бытовом смысле, утверждал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в комментарии «Ведомостям». В частности, многие держат офлайн-копии билетов и документов, заранее скачивают карты, имеют при себе наличные.