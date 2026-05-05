Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR89,35-0,62%CNY Бирж.10,994-0,2%IMOEX2 593,82-1,03%RTSI1 083,14-1,03%RGBI119,68-0,02%RGBITR781,78+0,01%
Главная / Общество /

В Москве и Санкт-Петербурге начали действовать ограничения интернета

Ведомости

Отключения мобильного интернета начались в Москве и Санкт-Петербурге. Это следует из жалоб пользователей в сервисах «Сбой.рф» и Downdetector.

Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам.

Мобильные операторы предупредили о временных отключениях интернета накануне. Ограничения будут действовать в период с 5 по 9 мая. T2 заявил, что ограничения вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников».

Операторы предупредили абонентов об отключении интернета в столице

Технологии / Телекоммуникации

В МТС сообщали, что ограничения мобильного интернета и смс возможны и в Московской области – это может привести к проблемам с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. «Мегафон» рекомендовал использовать Wi-Fi. Оператор уточнил, что обычные звонки продолжат работать без изменений.

После мартовских ограничений связи в Москве пользователи в целом стали более готовыми в бытовом смысле, утверждал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в комментарии «Ведомостям». В частности, многие держат офлайн-копии билетов и документов, заранее скачивают карты, имеют при себе наличные.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её