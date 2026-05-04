Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,68-0,01%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RGBITR781,53+0,11%
Главная / Технологии /

Операторы предупредили об отключении интернета в Москве и Санкт-Петербурге

Он будет работать с ограничениями 5–9 мая
Максим Цуланов
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ряд мобильных операторов разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге с 5 по 9 мая. Сообщения об этом пришли корреспондентам «Ведомостей».

Уведомления поступили от МТС, Yota, «Мегафона», T2 и «Билайна». 

Согласно сообщению МТС, ограничения мобильного интернета и смс возможны и в Московской области. Это может привести к проблемам с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.

Yota сообщила, что «сложности» с работой интернета будут связаны с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Заявляется, что «ограничения направлены на обеспечение мер безопасности».

Из-за ограничений мобильного интернета в центре Москвы трафик WiFi кратно вырос

Технологии / Телекоммуникации

В «Мегафоне» рекомендовали использовать Wi-Fi. Оператор уточнил, что обычные звонки продолжат работать без изменений. «Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности», – пояснил оператор в смс-уведомлении.

T2 заявил, что ограничения вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников». Утверждается, что это не зависит от Т2 и работоспособности сетей оператора.

«Билайн» подтвердил «Ведомостям» рассылку днем 4 мая. В рассылке оператор рекомендовал своим абонентам использовать с 5 по 9 мая Wi-Fi для доступа в интернет, а для звонков – функцию VoLTE.

Масштабные отключения мобильного интернета наблюдались на праздновании 80-летия Победы в мае 2025 г. Впоследствии практика распространилась на другие регионы. Власти обосновывают ограничения мобильного интернета защитой от атак БПЛА.

Читайте также:Путин объяснил причины отключения интернета в крупных городах
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте