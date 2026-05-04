Операторы предупредили об отключении интернета в Москве и Санкт-Петербурге

Операторы предупредили об отключении интернета в Москве и Санкт-ПетербургеОн будет работать с ограничениями 5–9 мая
Ряд мобильных операторов разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге с 5 по 9 мая. Сообщения об этом пришли корреспондентам «Ведомостей».
Согласно сообщению МТС, ограничения мобильного интернета и смс возможны и в Московской области. Это может привести к проблемам с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов.
Yota сообщила, что «сложности» с работой интернета будут связаны с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Заявляется, что «ограничения направлены на обеспечение мер безопасности».
В «Мегафоне» рекомендовали использовать Wi-Fi. Оператор уточнил, что обычные звонки продолжат работать без изменений. «Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности», – пояснил оператор в смс-уведомлении.
T2 заявил, что ограничения вводятся «в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников». Утверждается, что это не зависит от Т2 и работоспособности сетей оператора.
«Билайн» подтвердил «Ведомостям» рассылку днем 4 мая. В рассылке оператор рекомендовал своим абонентам использовать с 5 по 9 мая Wi-Fi для доступа в интернет, а для звонков – функцию VoLTE.
Масштабные отключения мобильного интернета наблюдались на праздновании 80-летия Победы в мае 2025 г. Впоследствии практика распространилась на другие регионы. Власти обосновывают ограничения мобильного интернета защитой от атак БПЛА.