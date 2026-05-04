Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,04+0,57%ARSA7,81+1,17%CHKZ16 400-2,96%IMOEX2 627,64-1,15%RTSI1 106,62-1,15%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Билайн» подтвердил рассылку об отключении связи в центре Москвы

Анна Устинова
Наталья Захарова

«Билайн» подтвердил отправку рассылки москвичам о том, что с 5 по 9 мая в столице будет ограничена мобильная связь. Об этом «Ведомостям» заявил представитель оператора.

Ограничения коснутся также отправки SMS-сообщений. Такие меры вводятся в связи с проведением праздничных мероприятий.

В рассылке «Билайн» рекомендовал своим абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для звонков – функцию VoLTE.

МТС, «Мегафон» и Т2 воздержались от комментариев.

Масштабные отключения мобильного интернета наблюдались и в мае 2025 г. в столичном регионе во время празднования 80-летия Победы. Впоследствии практика распространилась на другие регионы, власти объясняли ее защитой от атак БПЛА.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её