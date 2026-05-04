«Билайн» подтвердил рассылку об отключении связи в центре Москвы
«Билайн» подтвердил отправку рассылки москвичам о том, что с 5 по 9 мая в столице будет ограничена мобильная связь. Об этом «Ведомостям» заявил представитель оператора.
Ограничения коснутся также отправки SMS-сообщений. Такие меры вводятся в связи с проведением праздничных мероприятий.
В рассылке «Билайн» рекомендовал своим абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для звонков – функцию VoLTE.
Масштабные отключения мобильного интернета наблюдались и в мае 2025 г. в столичном регионе во время празднования 80-летия Победы. Впоследствии практика распространилась на другие регионы, власти объясняли ее защитой от атак БПЛА.