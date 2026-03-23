Из-за ограничений мобильного интернета в центре Москвы трафик WiFi кратно вырос

За первые две недели действия ограничений мобильного интернета в центре Москвы (со 2 по 15 марта 2026 г.) число подключений к публичным сетям WiFi увеличилось вчетверо почти до 23 млн уникальных сессий, а трафик вырос до 54 700 Гб – в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда ограничения не действовали. К такому выводу пришли аналитики оператора публичного WiFi Hot-WiFi (предоставляют услуги публичного WiFi 4000 компаний – кафе, гостиницам, торговым центрам), проанализировав динамику подключений пользователей в центральных районах столицы.