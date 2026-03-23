Из-за ограничений мобильного интернета в центре Москвы трафик WiFi кратно вырос«Белые списки» сайтов без доступа к сети не всегда гарантировали стабильную работу
За первые две недели действия ограничений мобильного интернета в центре Москвы (со 2 по 15 марта 2026 г.) число подключений к публичным сетям WiFi увеличилось вчетверо почти до 23 млн уникальных сессий, а трафик вырос до 54 700 Гб – в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда ограничения не действовали. К такому выводу пришли аналитики оператора публичного WiFi Hot-WiFi (предоставляют услуги публичного WiFi 4000 компаний – кафе, гостиницам, торговым центрам), проанализировав динамику подключений пользователей в центральных районах столицы.
По расчетам аналитиков Hot-WiFi, московские заведения с публичным WiFi могли получить около 3,4 млн дополнительных клиентов, а дополнительная выручка бизнеса могла составить около 6 млрд руб. всего за две недели. Эксперты отмечают, что в условиях нестабильной мобильной связи публичные WiFi-сети фактически выполняли роль инфраструктуры поддержки городской деловой активности. Возможность подключиться к интернету становилась важным фактором выбора кафе, ресторанов, торговых точек, отелей и бизнес-центров.