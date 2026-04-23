Путин объяснил причины отключения интернета в крупных городах

Путин объяснил причины отключения интернета в крупных городахШадаеву поручено обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов
Приоритетом при возможных отключениях мобильного интернета в крупных городах должна оставаться безопасность людей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Он пояснил, что такие связаны с предотвращением террористических угроз, которые «к сожалению, мы иногда пропускаем».
Глава государства поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных сервисов по аналогии с экстренными звонками при нулевом балансе на счете.
«Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей. <…> Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», – поручил Путин главе Минцифры Максуту Шадаеву. Работа портала Госуслуг, платежных систем и онлайн-записи к врачу должна быть обеспечена даже при общих ограничениях, отметил он.
Президент указал, что широкое информирование людей об ограничении интернета для предотвращения терактов может нанести ущерб безопасности. «Преступники тоже все слышат, все видят», – пояснил Путин.
При этом он отметил необходимость тесной координации между правоохранительными органами и гражданскими структурами. «Рассчитываем на то, что и сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, профессионализм высокий и учитывать жизненно важные интересы граждан страны, ради которых мы все и работаем», – добавил глава государства.
5 сентября 2025 г. Минцифры РФ создало «белый список» онлайн-сервисов, которые доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета. Тогда в перечень социально значимых интернет-ресурсов вошли официальные сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки и др. Теперь в перечне их более 500.
Первые масштабные отключения мобильного интернета начались в мае 2025 г. в столичном регионе во время празднования 80-летия Победы. Впоследствии практика распространилась на другие регионы, власти объясняли ее защитой от атак БПЛА.
В марте масштабные перебои в работе мобильного интернета наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге. Они начались вскоре после принятия закона, обязывающего операторов отключать связь по требованию ФСБ.