Путин объяснил причины отключения интернета в крупных городах

«Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей. <…> Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», – поручил Путин главе Минцифры Максуту Шадаеву. Работа портала Госуслуг, платежных систем и онлайн-записи к врачу должна быть обеспечена даже при общих ограничениях, отметил он.