Минцифры включило в «белый список» сайты гипермаркетов и службы доставки
Минцифры РФ расширило «белый список» онлайн-сервисов, который доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета. Теперь в перечне их более 500.
По данным ведомства, в список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».
Министерство добавило в перечень Газпромбанк, сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier. Среди российских компаний в списке оказались «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Норникель», 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов». Его пополнили поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская организация «Дoбpo.pф».
Первый «белый список» был опубликован Минцифры 5 сентября 2025 г. Тогда в перечень социально значимых интернет-ресурсов вошли официальные сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки и др. «Ведомости» входят в перечень, как и ряд других СМИ.