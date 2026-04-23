Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,087+1,23%CHKZ16 900+1,2%ARSA8,16-0,61%IMOEX2 772,52+0,39%RTSI1 164,55+0,39%RGBI120,84+0,07%RGBITR786,26+0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минцифры включило в «белый список» сайты гипермаркетов и службы доставки

Ведомости

Минцифры РФ расширило «белый список» онлайн-сервисов, который доступны россиянам в условиях ограничений мобильного интернета. Теперь в перечне их более 500.

По данным ведомства, в список вошли ресурсы гипермаркетов «Лента» и «Окей», сети «Додо пицца», службы доставки «Достависта». Кроме того, там значатся операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, клиники «Медси», «Мать и дитя». В период ограничений россияне также могут пользоваться онлайн-энциклопедией «Рувики».

Министерство добавило в перечень Газпромбанк, сервисы каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier. Среди российских компаний в списке оказались «Росатом», «Ростех», «Роснефть», «Норникель», 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов». Его пополнили поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская организация «Дoбpo.pф».

Первый «белый список» был опубликован Минцифры 5 сентября 2025 г. Тогда в перечень социально значимых интернет-ресурсов вошли официальные сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки и др. «Ведомости» входят в перечень, как и ряд других СМИ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её