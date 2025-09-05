Опубликован список сайтов, которые будут работать при ограничении интернета

Глава Минцифры Максут Шадаев 7 августа уточнял, что к приоритетным также отнесут системы межмашинного взаимодействия (M2M), чтобы гарантировать работу банкоматов, терминалов оплаты и других устройств. А вот для пользователей иностранных SIM-карт в национальном роуминге, по его словам, предусмотрят автоматическое ограничение доступа на пять часов, после чего можно будет пройти капчу и подключиться к основным сервисам, включая вызов такси и базовые онлайн-услуги.