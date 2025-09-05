Газета
Главная / Технологии /

Опубликован список сайтов, которые будут работать при ограничении интернета

Ведомости

Минцифры представило перечень интернет-ресурсов, которые останутся доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета. По данным ведомства, в пилотном режиме операторы связи обеспечат непрерывный доступ к наиболее востребованным сервисам.

В список вошли:

  • портал «Госуслуг»;

  • сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

  • сервисы «Яндекса»;

  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • «Дзен»;

  • Rutube;

  • официальный сайт платежной системы «Мир»;

  • сайты правительства и администрации президента;

  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

До этого в министерстве сообщали, что вместе с операторами связи разработали техническое решение, позволяющее поддерживать доступ к ключевым сервисам в периоды отключений. Мера должна снизить неудобства для граждан, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями и обеспечить работу базовых сервисов.

Глава Минцифры Максут Шадаев 7 августа уточнял, что к приоритетным также отнесут системы межмашинного взаимодействия (M2M), чтобы гарантировать работу банкоматов, терминалов оплаты и других устройств. А вот для пользователей иностранных SIM-карт в национальном роуминге, по его словам, предусмотрят автоматическое ограничение доступа на пять часов, после чего можно будет пройти капчу и подключиться к основным сервисам, включая вызов такси и базовые онлайн-услуги.

