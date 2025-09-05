Россияне получат доступ к востребованным интернет-сервисам во время ограничений

7 августа министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил о разработке совместно с операторами связи технической схемы обеспечения доступа граждан к ключевым онлайн-сервисам при ограничении мобильного интернета. По его словам, даже при блокировке пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к «белому списку» критически важных сервисов, включая такси, доставку и маркетплейсы, на обычной скорости.