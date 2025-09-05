Газета
Россияне получат доступ к востребованным интернет-сервисам во время ограничений

Россияне получат доступ к популярным интернет-сервисам в периоды ограничений мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. Речь идет о социально значимых российских сайтах и цифровых платформах, говорится в сообщении Минцифры.

Минцифры совместно с операторами связи разработало специальное техническое решение, которое позволяет не блокировать такие ресурсы. В настоящее время операторы уже обеспечивают их работу в пилотном режиме.

Перечень доступных сервисов сформирован на основе рейтинга наиболее востребованных в России интернет-ресурсов. В него вошли соцсети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси и доставки, сайты супермаркетов, личные кабинеты операторов связи. В списке также порталы госуслуг, дистанционного голосования, сайт президента РФ и правительства. Перечень будет регулярно обновляться.

7 августа министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил о разработке совместно с операторами связи технической схемы обеспечения доступа граждан к ключевым онлайн-сервисам при ограничении мобильного интернета. По его словам, даже при блокировке пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к «белому списку» критически важных сервисов, включая такси, доставку и маркетплейсы, на обычной скорости.

