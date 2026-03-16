Где в России сбоит связь

Как мы считали

Для расчета относительно числа сбоев мы использовали оценки ВШЭ на основе данных Минцифры и Росстата о числе абонентов мобильного интернета на 100 человек в каждом регионе РФ. Используя эти цифры, мы посчитали общее количество пользователей этого вида услуг в субъекте с учетом численности населения в нем и сопоставили его с количеством жалоб в сервис DownDetector – в перерасчете на 10 тыс. населения.