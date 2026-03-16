Где в России сбоит связь

Где в России сбоит связьНа столицы вместе с их агломерациями пришлась треть всех сигналов о проблемах
С начала марта (с 1 по 12 число) в России было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета, следует из данных DownDetector, которые по просьбе «Ведомостей» предоставил сервис. В лидерах по общему количеству жалоб оказались:
Москва (26 400 жалоб),
Московская область (14 500),
Санкт-Петербург (14 500),
Новосибирская и Самарская области (по 7100 в каждом из регионов).
В частности, 12 марта москвичи в течение суток только на сервис DownDetector направили 2736 жалоб, увеличив их интенсивность на 30% по сравнению со средними за март показателями. Большая часть пользователей (73%) отправляли обращения в связи с «общим сбоем», 13% жалуются на неполадки в мобильных приложениях, и каждый десятый (10%) на проблемы с сервисами и сайтами.
География ограничений
Если сравнить количество жалоб на сбои относительно числа абонентов мобильного интернета, то лидером окажется Магаданская область: 40 обращений на 10 000 абонентов мобильного интернета. На втором и третьем местах Ямало-Ненецкий автономный округ (21) и Новосибирская области (20). В пятерку также входят Самарская область (20) и Санкт-Петербург (17). Москва находится на 8-м месте (13 жалоб).
Для сравнения: в среднем по России на 10 000 населения в марте приходилось 10 жалоб на плохую связь и интернет.
В столице ограничения вводятся точечно – преимущественно в центральных районах, где сеть может либо откатываться до устаревших стандартов связи, либо работать только с сайтами из «белого списка», говорит директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Тем не менее ограничения связи фрагментарны, поскольку на уровне общего трафика мобильных операторов сильных просадок последние дни не наблюдается.
Одновременно на «Максима телекоме», WiFi-операторе, обслуживающем общественный транспорт в Москве, – фиксируется рост количества пользовательских сессий в интернет-сервисах 12-го марта относительно будних дней в начале февраля почти в 1,8 раза. А в целом в фиксированных сетях Москвы наблюдается рост количества пользовательских сессий в 1,3 раза.
Что заботит бизнес
Вопрос по «белому списку» стоит для бизнеса критически, рассказали «Ведомостям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Сейчас ряд системообразующих компаний – членов АКИТ все еще ожидают включения в «белый список», добавили в ассоциации.
Один день серьезных ограничений в Санкт-Петербурге может стоить 200–400 млн руб., говорит замгендиректора по стратегическим проектам «ОБИТ» Михаил Телегин. При этом крупные компании обычно нивелируют эти риски за счет резервных каналов связи, проводного WiFi или офлайн-режимов приложений, полагает эксперт.
Сильнее всего от ограничений сейчас страдает малый и средний бизнес, считают эксперты. Также убытки несут сферы, где необходим мобильный интернет и геолокация: такси, доставка, онлайн-ритейл, розничные точки, использующие мобильные терминалы оплаты.
С чем связаны перебои
На сбои в работе мобильного интернета в центре города москвичи жалуются с 5 марта: первые отключения начались вечером. Тогда операторы сообщили о «внешних ограничениях» в работе связи, писали «Ведомости». Проблемы наблюдаются как в центре столицы, так и в ряде других районов.
«Настолько долго [не будет интернета], насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», – ответил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о сроках действия ограничений.
Как мы считали
Продолжительность этих мер связана с требованиями безопасности и они могут сохраняться столько, сколько потребуется, добавляет и Биджелова. Со 2 марта вступил в силу закон, обязывающий операторов по запросу правоохранителей ограничивать связь без ответственности перед абонентами, напоминает эксперт.
Столица второй раз за все время столкнулась с такой глубокой блокировкой, говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Но есть регионы, где давно не работает GPS полноценно и сбоит связь, есть города, которые вообще далеко от границы с Украиной, вроде Тюмени или Екатеринбурга.
Ограничения связаны с соображениями безопасности, поскольку зоны без интернета в основном в центре города, где есть правительственные учреждения и локации в промзонах, которые являются объектами повышенной опасности в текущей ситуации, комментирует Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор, Минцифры и операторам «большой четверки» («Билайн», «Мегафон», МТС и T2).