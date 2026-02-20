Путин подписал закон о приостановке услуг связи операторами по требованию ФСБ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Поправки внесены в федеральный закон «О связи». Согласно новым нормам, оператор обязан отключать услуги связи при поступлении требования от ФСБ России в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору с абонентом, если нарушение связано с выполнением требований спецслужбы.
18 февраля закон одобрил Совет Федерации. Инициатива была внесена правительством РФ, Госдума приняла ее во втором и третьем чтениях 17 февраля.
Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров сообщал «Ведомостям», что операторы и прежде обязаны были предоставлять государственным органам данные об абонентах и содействовать проведению оперативно-розыскных мероприятий. Однако действующие нормы были разрозненными и не предусматривали прямого механизма быстрого отключения конкретных номеров или устройств.