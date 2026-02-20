Путин подписал закон о приостановке услуг связи операторами по требованию ФСБ

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров сообщал «Ведомостям», что операторы и прежде обязаны были предоставлять государственным органам данные об абонентах и содействовать проведению оперативно-розыскных мероприятий. Однако действующие нормы были разрозненными и не предусматривали прямого механизма быстрого отключения конкретных номеров или устройств.