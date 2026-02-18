Совфед одобрил обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ
Совет Федерации одобрил закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, определяемых нормативными актами президента РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.
Поправки вносятся в федеральный закон «О связи». Инициатива была выдвинута правительством РФ. Депутаты Госдумы приняли ее во втором и третьем чтениях 17 февраля.
Согласно тексту документа, операторы не будут нести ответственность перед абонентами из-за отсутствия связи, если невыполнение обязательств произошло по требованию спецслужбы.
19 декабря 2025 г. президент Владимир Путин говорил, что ограничения мобильной связи и интернета в России связаны с использованием украинской армией средств связи и интернета при атаках беспилотников на российские регионы. Он пообещал решать проблему комплексно, в том числе за счет перехода на отечественное программное обеспечение. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, власти «исходят из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства».