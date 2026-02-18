Совфед одобрил обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ

19 декабря 2025 г. президент Владимир Путин говорил, что ограничения мобильной связи и интернета в России связаны с использованием украинской армией средств связи и интернета при атаках беспилотников на российские регионы. Он пообещал решать проблему комплексно, в том числе за счет перехода на отечественное программное обеспечение. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, власти «исходят из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства».