Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Песков назвал оправданным отключение мобильного интернета в регионах

Ведомости

Отключения мобильного интернета в ряде российских регионов для борьбы с атаками беспилотников являются оправданными и необходимыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Я думаю, что, конечно, предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности», – подчеркнул представитель Кремля.

5 сентября Минцифры составило перечень наиболее востребованных и социально значимых сервисов и сайтов, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета. Представители операторов связи сообщили, что система доступа к выбранным ресурсам уже работает во всех регионах, в которых действуют ограничения.

14 ноября ведомство дополнило перечень социально значимых интернет-ресурсов. В него включили сайты госорганов, «Почта России», Альфа-банк, «Честный знак», навигатор «2ГИС», такси «Максим», Gismeteo, РЖД и «Туту.ру». Также будут доступны «Комсомольская правда», «РИА Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте