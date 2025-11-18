Песков назвал оправданным отключение мобильного интернета в регионах

«Я думаю, что, конечно, предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности», – подчеркнул представитель Кремля.