Песков назвал оправданным отключение мобильного интернета в регионах
Отключения мобильного интернета в ряде российских регионов для борьбы с атаками беспилотников являются оправданными и необходимыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Я думаю, что, конечно, предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности», – подчеркнул представитель Кремля.
5 сентября Минцифры составило перечень наиболее востребованных и социально значимых сервисов и сайтов, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета. Представители операторов связи сообщили, что система доступа к выбранным ресурсам уже работает во всех регионах, в которых действуют ограничения.
14 ноября ведомство дополнило перечень социально значимых интернет-ресурсов. В него включили сайты госорганов, «Почта России», Альфа-банк, «Честный знак», навигатор «2ГИС», такси «Максим», Gismeteo, РЖД и «Туту.ру». Также будут доступны «Комсомольская правда», «РИА Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler.