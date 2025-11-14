Минцифры дополнило белый список доступных при отключении интернета сайтов
В Минцифры дополнили белый список сайтов, то есть перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета. Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.
На втором этапе в список вошли: сайты госорганов (Госдума, федеральные министерства, службы, агентства, информационные системы, Генпрокуратура, правительства субъектов РФ), «Почта России», Альфа-банк, «Честный знак», навигатор «2ГИС», такси «Максим», Gismeteo, РЖД и «Туту.ру». Кроме того, будут доступны некоторые СМИ: «Комсомольская правда», «РИА Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler.
Перечень формируется из наиболее популярных российских интернет-ресурсов и на основе предложений органов власти, рассказали в Минцифры. Список еще будет пополняться.
5 сентября Минцифры объявило сервисы, которые вошли в первую очередь белого списка. Это соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также личные кабинеты большой четверки операторов связи и «Ростелекома», писали «Ведомости».